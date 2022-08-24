Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 453 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 249, вторую дозу получили 200, бустерную дозу - 864 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 140 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 851 752, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 372 251, вторую дозу получили 4 861 680, бустерную дозу - 3 359 441 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 258 380 человек.