Лесной пожар в Габале потушен

Благодаря неотложным мерам, принятым министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, потушен пожар, возникший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара, по предварительным данным, сгорели кустарники, высохшие пни и частично деревья на площади около 1 гектара. Густая лесная местность была защищена от огня.

Отметим, что в тушении пожара участвовали сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, войска гражданской обороны, соответствующие силы северо-западного регионального центра и один вертолет авиационного отряда, а также сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.