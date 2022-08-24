Выполнены очередные задачи конкурса "Снайперский рубеж"

Выполнены соответствующие упражнения второго этапа конкурса "Снайперский рубеж", проходящего в иранском городе Йезд в рамках "Армейских международных игр-2022".

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в соответствии с условиями упражнений были уничтожены цели, расположенные на расстоянии 300-500 метров. Очередная снайперская пара, преодолев полосу препятствий, открыла огонь по 4 целям, расположенным на расстоянии 400-600 метров.

Снайперские пары точным огнем уничтожили пять неподвижных и движущихся целей, расположенных на расстоянии 150-200, 200-400 и 300-800 метров.

Затем состоялась жеребьевка третьего этапа с участием членов судейской комиссии.

Отметим, что по условиям третьего этапа снайперы будут состязаться в командном зачете.