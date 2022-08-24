Проведён полуфинал конкурса «Танковый биатлон»
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24 августа в рамках "Армейских международных игр-2022" на военном полигоне Алабино Российской Федерации состоялся полуфинальный этап конкурса "Танковый биатлон", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В полуфинале азербайджанские танкисты состязались с командами Казахстана, Китая и Вьетнама.

По итогам этапа команды Китая, Казахстана и Азербайджана заняли первое, второе и третье места соответственно.