Азербайджанские пограничники изъяли у гражданина Ирана 15 кг наркотиков

Сотрудники Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета предотвратили контрабанду наркотических средств и табачных изделий из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

23 августа в 23:10 сотрудники отдела пограничного контроля "Астара" и Южного территориального Главного таможенного управления во время совместного осмотра грузового автомобиля (38-D-43910) "Dong-Feng", которым управлял гражданин Ирана Бабаэи Кусалари Садег Самад (1981 г.р.) обнаружили и изъяли 15 кг 64 грамма наркотических веществ (4085 граммов метамфетамина, 7800 граммов героина, 2129 граммов опиума, 1050 граммов марихуаны) и 920 пачек сигарет марки "Кент".

По факту ведется расследование.