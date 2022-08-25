В Азербайджане обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти на сентябрь
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Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти и других органов управления в сентябре 2022 года в городах и районах Азербайджана, сообщает Day.Az.

С графиком приема можно ознакомиться по ссылке.