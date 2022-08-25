В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов
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В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов.

Об этом сообщил Trend начальник отдела по организации работы государственного пожарного надзора подполковник внутренней службы Государственной противопожарной службы Азербайджана Джамиль Худиев, передает Day.Az.

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