https://news.day.az/society/1489918.html В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов
В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов
В Азербайджане выявлены шесть фактов умышленных поджогов.
Об этом сообщил Trend начальник отдела по организации работы государственного пожарного надзора подполковник внутренней службы Государственной противопожарной службы Азербайджана Джамиль Худиев, передает Day.Az.
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