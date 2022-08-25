Операция в Агджабеди: есть задержанные
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Сотрудники Агджабединского РОП задержали двоих местных жителей - Ильгара Гулиева и Афиза Мирзоева, подозреваемых в культивации наркосодержащих растений.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

При осмотре двора дома И.Гулиева были обнаружены и изъяты 41 куст конопли и марихуана, а при осмотре принадлежащей А.Мирзоеву посевной площади, расположенной на территории села Минахорлу, - 14 кустов каннабиса.

Расследование по данным фактам продолжается.