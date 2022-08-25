https://news.day.az/society/1489946.html Пожар в горной местности в Масаллы
Пожар в горной местности в Масаллы
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гариблер Масаллинского района.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на месте происшествия работают подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.
В связи с произошедшим будет предоставлена дополнительная информация.
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