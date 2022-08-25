Пожар в горной местности в Масаллы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гариблер Масаллинского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на месте происшествия работают подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

В связи с произошедшим будет предоставлена дополнительная информация.