К тушению пожара в Масаллы привлечены 2 вертолета
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению огня были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.
Для повышения оперативности работ по тушению пожара и предотвращения распространения огня на более широкую территорию к тушению огня были привлечены соответствующие силы и средства Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС.
Мероприятия по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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