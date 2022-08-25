К тушению пожара в Масаллы привлечены 2 вертолета

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к тушению огня были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны министерства.

Для повышения оперативности работ по тушению пожара и предотвращения распространения огня на более широкую территорию к тушению огня были привлечены соответствующие силы и средства Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.