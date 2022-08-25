https://news.day.az/society/1489996.html В Азербайджане завершился этап собеседования в рамках приема на работу учителей
В Азербайджане завершился этап собеседования в рамках приема на работу учителей
25 августа завершился этап собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей на 2022-2023 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.
Было отмечено, что в последний день этого этапа были организованы собеседования для преподавателей физики (азербайджанский и русский сектор), начальных классов (азербайджанский и русский сектор), азербайджанского языка, немецкого языка (азербайджанский и русский сектор), английского языка (азербайджанский и русский сектор), химии, физического воспитания.
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