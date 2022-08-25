Более 600 случаев заражений коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлены 601 случая заражения коронавирусом, 535 человек вылечились, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 810 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 797 167 человек вылечились, 9 795 - скончались, число активных больных составляет 3 627.

За последние сутки в стране проведены 3 614 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 135 151.