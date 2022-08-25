Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 455 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 271, вторую дозу получили 224 человека, "бустерную" дозу - 809 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 151.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 853 207, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 372 522, вторую дозу получили 4 861 904, "бустерную" дозу - 3 360 250человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 258 531 человек.