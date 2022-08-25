Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

25 августа в Баку состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей конкурса "Кубок моря", проходившего в рамках "Армейских международных игр-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в церемонии, состоявшейся в штабе Военно-морских сил, приняли участие официальные лица Министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, военные атташе, представители стран-участниц, местные и зарубежные журналисты, и другие гости.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане и "Кубке моря", на плац были вынесены кубок победителя и государственные флаги команд-участниц.

Победителям были вручены кубок, медали и ценные подарки.

Были исполнены Государственные гимны Азербайджанской Республики и Российской Федерации, команды которых набрали равное количество очков, разделив первое место.

Было отмечено, что уже пятый год Азербайджан принимает конкурс "Кубок моря", проводимый в рамках "Армейских международных игр". Как и в предшествующие годы, в этом году созданы все условия для организации конкурса совершенно прозрачно и на высоком уровне. Подчеркивалось, что конкурс "Кубок моря" прошел в атмосфере дружбы, братства и взаимопонимания.

Отметим, что в конкурсе "Кубок моря" военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России состязались на этапах "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка" и "Морская подготовка". Азербайджанские военнослужащие представили страну на высоком уровне.

Итоговым решением судейской комиссии, азербайджанские и российские военные моряки, набрав 225 баллов, были объявлены победителями конкурса. Команда Казахстана заняла второе место с 208 баллами, а команда Ирана удостоилась третьего места, набрав 178 баллов.