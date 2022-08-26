ОАО "Азеркосмос" сыграло очень большую роль в исследовании пожаров в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов.

Он отметил, что в этом году в Европе было зафиксировано рекордное за последние 15 лет число лесных пожаров, сгорело около 700 тысяч гектаров лесов.

"В текущем году в Азербайджане произошли пожары на площади 5 100 гектаров, 1 600 из которых это лесные территории. "Азеркосмос" сыграл очень большую роль в исследовании пожаров. В результате мониторингов посредством спутника удалось как оценить масштабы пожаров, так и сделать прогнозы по этой ситуации", - отметил замминистра.