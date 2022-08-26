https://news.day.az/society/1490138.html В этом году в пожарах в Азербайджане погибли 29 человек
В этом году в пожарах в Азербайджане погибли 29 человек
В течение 2022 года в пожарах в Азербайджане погибли 29 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.
"В Азербайджане в этом году произошли 10 900 пожаров. Большая их часть зафиксирована в лесах и лесных массивах. В результате пожаров сгорели 2318 посевных площадей", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре