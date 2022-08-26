В этом году в пожарах в Азербайджане погибли 29 человек

В течение 2022 года в пожарах в Азербайджане погибли 29 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"В Азербайджане в этом году произошли 10 900 пожаров. Большая их часть зафиксирована в лесах и лесных массивах. В результате пожаров сгорели 2318 посевных площадей", - сказал он.