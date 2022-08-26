https://news.day.az/society/1490147.html В Азербайджане подготовлена Национальная лесная программа
В Азербайджане подготовлена Национальная лесная программа
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана при технической поддержке представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подготовило Национальную лесную программу.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.
Он отметил, что программа, охватывающая 2022-2030 годы, представлена на рассмотрение в соответствующие структуры.
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