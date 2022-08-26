В Азербайджане подготовлена Национальная лесная программа

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана при технической поддержке представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) подготовило Национальную лесную программу.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня на пресс-конференции заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он отметил, что программа, охватывающая 2022-2030 годы, представлена на рассмотрение в соответствующие структуры.