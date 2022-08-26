Ущерб, понесенный гражданами в результате пожаров, будет возмещен

При пожарах в Азербайджане частично пострадали три дома и десять фермерских хозяйств.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибар Мирзоев.

По его словам, сейчас идет работа по уточнению ущерба. По ее завершении ущерб, нанесенный гражданам в результате пожаров, будет возмещен.

Он добавил, что наибольшую угрозу представлял пожар, возникший на территории Шабрана, в связи с наличием там нефтяных скважин.

"Совместно с Государственной нефтяной компанией мы смогли предотвратить эту угрозу", - сказал Мирзоев.