К сведению желающих работать учителями

В Азербайджане обнародованы итоги этапа собеседования, проведенного 18-20 августа в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что информация о результатах собеседования по азербайджанскому языку и литературе, биологии, французскому языку, информатике, музыке, математике, русскому языку, истории, технологиям, изобразительному искусству отправлена в "личные кабинеты" кандидатов.

Этап собеседования успешно прошли 1630 человек.

Кандидаты до 18:00 31 августа должны представить в соответствующий местный орган управления образованием необходимые документы (копию удостоверения личности, документа о высшем или среднем профессиональном образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при ее наличии), 4 фотографии, справку о состоянии здоровья, личный листок по учету кадров, выписку о результатах приема на работу на личной странице).