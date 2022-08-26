В Масаллы продолжается тушение пожара в горной местности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает осуществлять неотложные мероприятия по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарибляр Масаллинского района.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС. К тушению огня привлечены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти.

Мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.