https://news.day.az/society/1490262.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 542 случая заражения коронавирусом, 510 человек вылечился, 1 человек скончался.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 811 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, 797 668 человек вылечились, 9 796 скончались, число активных больных - 3 667.
За прошедшие сутки проведено 3 659 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 138 810 тестов.
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