В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 542 случая заражения коронавирусом, 510 человек вылечился, 1 человек скончался.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 811 131 случай заражения коронавирусной инфекцией, 797 668 человек вылечились, 9 796 скончались, число активных больных - 3 667.

За прошедшие сутки проведено 3 659 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 138 810 тестов.