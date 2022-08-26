Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 301 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 244, вторую дозу получили 176 человека, "бустерную" дозу - 738 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 143.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 854 508, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 372 766, вторую дозу получили 4 862 080, "бустерную" дозу - 3 360 988 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 258 674 человека.