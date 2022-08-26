Объявлены результаты дополнительного выбора вакансий в рамках приема на работу учителей

Объявлены результаты дополнительного выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, на "личные страницы" кандидатов направлены результаты дополнительного выбора вакансий, которые не были заняты по итогам основного тура конкурса по приему учителей по бессрочному контракту на работу в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства, на 2022-2023 учебный год.

Отметим, что этап собеседования будет проходить в течение учебного года, а информация о нем будет заранее отправлена на "личные страницы" кандидатов.