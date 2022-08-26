https://news.day.az/society/1490296.html Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей - ФОТО
По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организованы развлекательные мероприятия для детей, сообщает Day.Az.
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