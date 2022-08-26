Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей
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По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организованы развлекательные мероприятия для детей, сообщает Day.Az.

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