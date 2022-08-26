В Азербайджане внесены изменения в результаты вступительного экзамена на госслужбу

Апелляционная комиссия, созданная в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) в связи с проведенным 21 августа тестовым экзаменом по группам, относящимся к административно-исполнительным должностям (тип В), завершила свою работу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, комиссией была проведена повторная экспертиза заданий, использованных на экзамене. Согласно заключению экспертной группы, в одном из двух тестовых заданий, относящихся к законодательной программе, была допущена ошибка редакционного, а в другом - технического характера.

В содержании других тестовых заданий, используемых на экзамене, не выявлено научно-методических недостатков и ошибок технического характера .

Согласно решению апелляционной комиссии, с учетом ошибок, допущенных в двух тестовых заданиях, относящихся к законодательной программе, в отношении сотрудника, участвовавшего в экспертизе, были приняты меры дисциплинарного характера, и в результаты участников экзамена были внесены изменения.

Кандидаты могут ознакомиться с соответствующими изменениями на сайте ГЭЦ.