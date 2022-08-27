https://news.day.az/society/1490402.html В Лачине начали работу бригады скорой медпомощи
В Лачине начали работу бригады скорой медпомощи
В Лачине начали действовать бригады скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Как сообщили Day.Az в Объединении, министерство обороны обратилось в TƏBİB для контроля за здоровьем военнослужащих азербайджанской армии.
На основании этого обращения в Лачине начали работу две бригады врачей скорой медицинской помощи, состоящие из сотрудников диспетчерского центра "113" Станции скорой неотложной медицинской помощи при TƏBİB и станции скорой неотложной медицинской помощи Ходжавендской центральной районной больницы.
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