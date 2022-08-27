В Лачине начали работу бригады скорой медпомощи

В Лачине начали действовать бригады скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщили Day.Az в Объединении, министерство обороны обратилось в TƏBİB для контроля за здоровьем военнослужащих азербайджанской армии.

На основании этого обращения в Лачине начали работу две бригады врачей скорой медицинской помощи, состоящие из сотрудников диспетчерского центра "113" Станции скорой неотложной медицинской помощи при TƏBİB и станции скорой неотложной медицинской помощи Ходжавендской центральной районной больницы.