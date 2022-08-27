Источник: Агентство международной информации Trend

Нет ничего прекраснее, чем вернуться в родной край, и провести там остаток жизни.

Об этом сказал Trend в субботу бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачинского района Аллахверди Алиев, передает Day.Az.

"Под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации, и азербайджанцы уже возвращаются в родные места", - сказал он.

Аллахверди Алиев рассказал, что с большим волнением и слезами на глазах слушал по телевидению новости о возвращении города Лачин, сел Забух и Сус.

"В первую очередь, хочу выразить благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и нашей славной армии за подаренную нам радость. Сегодня для нас настоящий праздник. Нет ничего прекраснее, чем вернуться в родной край, и провести там остаток жизни", - сказал он.

Напомним, что 26 августа подразделения азербайджанской армии взяли под полный контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус. В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию подразделений азербайджанской армии в новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ.