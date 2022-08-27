В двух районах Баку два дня не будет воды

27-28 августа в Ясамальском и Насиминском районах Баку будет частично ограничена подача питьевой воды.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ОАО "Азерсу".

В целях улучшения водоснабжения населения производится замена поврежденных участков магистральных водопроводов, проходящих по Тбилисскому проспекту столицы.

"Эти трубопроводы, проложенные в 1960-70-х годах, в результате многолетней эксплуатации пришли в негодность. В рамках проекта реконструкции дорожной инфраструктуры стальные трубы магистральных водопроводов диаметром 160 мм и 500 мм, проходящие по указанной территории, заменяются полиэтиленовыми диаметром 160 мм и 400 мм соответственно.

Будет осуществлено подсоединение проложенных водопроводов к внутриквартальным сетям. В настоящее время в районе интенсивно работают ремонтные бригады и спецтехника", - говорится в информации.