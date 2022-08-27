https://news.day.az/society/1490451.html Сколько человек в Азербайджане получат образование за рубежом в рамках госпрограммы?
Сколько человек в Азербайджане получат образование за рубежом в рамках госпрограммы?
Утвержден очередной список лиц, которые будут обучаться на уровне магистратуры в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".
Об этом Day.Az сообщили в субботу в министерстве науки и образования Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках государственной программы, начиная с этого года, будут обучаться за рубежом 327 молодых людей.
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