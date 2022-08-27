Сколько человек в Азербайджане получат образование за рубежом в рамках госпрограммы?

Утвержден очередной список лиц, которые будут обучаться на уровне магистратуры в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы".

Об этом Day.Az сообщили в субботу в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках государственной программы, начиная с этого года, будут обучаться за рубежом 327 молодых людей.