https://news.day.az/society/1490452.html В Ширване годовалый ребенок получил тяжелую травму
В Ширване годовалый ребенок получил тяжелую травму
В Ширване годовалый ребенок упал с 5-го этажа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке вынужденных переселенцев в городе Ширван.
Оставшийся без присмотра родителей годовалый Омер Самедов упал с 5-го этажа. Ребенок получил тяжелую травму в результате падения.
О.Самедов госпитализирован в Ширванскую центральную больницу.
По факту проводится расследование.
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