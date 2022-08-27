В Ширване годовалый ребенок получил тяжелую травму
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В Ширване годовалый ребенок упал с 5-го этажа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке вынужденных переселенцев в городе Ширван.

Оставшийся без присмотра родителей годовалый Омер Самедов упал с 5-го этажа. Ребенок получил тяжелую травму в результате падения.

О.Самедов госпитализирован в Ширванскую центральную больницу.

По факту проводится расследование.