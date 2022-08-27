https://news.day.az/society/1490455.html В селе Агалы завершено строительство 200 домов, будут построены еще 150
В селе Агалы завершено строительство 200 домов, будут построены еще 150
В селе Агалы Зангиланского района завершено строительство 200 домов и планируется построить еще 150.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.
Он отметил, что запланировано строительство двух-трехэтажных зданий и отеля.
"При реконструкции и восстановлении Зангилана принимаются во внимание цели ООН в области устойчивого развития", - добавил Гаджиев.
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