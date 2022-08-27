МЧС о пожаре в Масаллы

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана принимает все необходимые и неотложные меры по тушению пожара в горной местности со сложным рельефом близ села Гарибляр Масаллинского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что удалось предотвратить распространение огня на более обширные территории, а на отдельных участках пожар был локализован.

В настоящее время работы продолжаются.

Напомним, что возгорание началось 25 августа. В работе по тушению пожара задействованы подразделения Госслужбы пожарной охраны МЧС.

Кроме того, к мероприятиям привлечены войска Гражданской обороны, соответствующие подразделения Службы спасения особого риска, Южного регионального центра МЧС и два вертолета авиаотряда, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и работники местной Исполнительной власти.