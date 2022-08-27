Азербайджанский кулинар демонстрирует национальные блюда в Пакистане

Председатель Гильдии кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild), шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде вошел в состав жюри второго международного чемпионата кулинаров Karachi International Salonnière, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Karachi International Salonnière 2022 организован Ассоциацией кулинаров Карачи (Karachi Chefs Association) при поддержке Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (Worldchefs - World Association of Chefs Societies, WACS). В состав жюри также входят представители Пакистана, Ирана, ОАЭ, Шри-Ланки и ЮАР.

"В рамках чемпионата моя цель в братском Пакистане также направлена на дальнейшую популяризацию азербайджанской национальной кухни. В частности, был проведен мастер-класс по приготовлению блюд туршу-говурма и мургу-турш", - сказал Trend Life Илькин Акберзаде.

Напомним, что в октябре 2021 года между Гильдией кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) и Ассоциацией кулинаров Карачи (Karachi Chefs Association) было подписано сотрудничество, в рамках которого будут реализованы проекты по развитию кулинарного искусства и популяризации национальных кухонь.