Генпрокуратура о гибели в ДТП военнослужащего азербайджанской армии
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Проводится расследование по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в ДТП.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Гянджинской военной прокуратуре проводится расследование по факту гибели в ДТП военнослужащего азербайджанской армии Араблинского Вахида Маариф оглу.