https://news.day.az/society/1490462.html Генпрокуратура о гибели в ДТП военнослужащего азербайджанской армии
Генпрокуратура о гибели в ДТП военнослужащего азербайджанской армии
Проводится расследование по факту гибели военнослужащего азербайджанской армии в ДТП.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Гянджинской военной прокуратуре проводится расследование по факту гибели в ДТП военнослужащего азербайджанской армии Араблинского Вахида Маариф оглу.
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