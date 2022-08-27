В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерике произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в субботу в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.

Отмечено, что подземные толчки были зафиксированы в 14:28 по местному времени в 25 километрах к юго-востоку от станции Ярдымлы.

Землетрясение силой 3,1 балла, очаг которого залегал на глубине 13 километров, не ощущалось.