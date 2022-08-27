https://news.day.az/society/1490487.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерике произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в Республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.
Отмечено, что подземные толчки были зафиксированы в 14:28 по местному времени в 25 километрах к юго-востоку от станции Ярдымлы.
Землетрясение силой 3,1 балла, очаг которого залегал на глубине 13 километров, не ощущалось.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре