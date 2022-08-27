"İZ Community" организовало ярмарку, объединяющую 100 женщин-предпринимателей

Целеустремленные, талантливые, энергичные, креативно мыслящие, любящие и знающие свое дело женщины-предприниматели представили на грандиозной выставке-ярмарке в Баку свою продукцию. Организатором ярмарки является Женское сообщество "İZ Community".

Масштабная, пятая по счету, ярмарка в поддержку женщин-предпринимателей проходит 27-28 августа в комплексе "Восточный Базар" ("Шерг Базары"), передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Ярмарка объединила 100 женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты - изделия ручной работы, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, сладости, сувениры и другие.

Как рассказала Trend Life основатель и руководитель Женского сообщества "İZ Community" Рена Наджафзаде-Сададдинова, впервые ярмарка пройдет в течение двух дней.

"Отличительная черта текущего мероприятия в том, что мы впервые проводим двухдневную ярмарку. Знаменательно, что ярмарка проходит в потрясающем месте - комплексе "Восточный Базар". Меня пленила волшебная аура этого комплекса, поэтому было принято решение провести ярмарку именно здесь. Наша ярмарка объединила более 100 замечательных женщин-предпринимательниц, которые своим трудом, талантом создают великолепные изделия. Порой даже поражаешься, сколько у наших женщин способностей, талантов, которые выливаются в прекрасные изделия, представленные на ярмарке", - сказала Рена Наджафзаде-Сададдинова.

По словам основателя и руководителя Женского сообщества "İZ Community", такие мероприятия, как ярмарка, очень помогают женщинам в популяризации, продвижении и развитии их бизнеса.

"Участие в ярмарке придает женщинам-предпринимателям мотивацию для дальнейшей работы, дает возможность представить широкой аудитории свою продукцию, способствует обмену опытом, обретению новых знакомств. Одна из наших миссий - чтобы о деятельности женщин-предпринимателей узнало как можно больше людей. Наши участницы - красивые, самодостаточные, одаренные, они воплощают яркие идеи. Придя на ярмарку, познакомившись с ними, все сами смогут в этом убедиться", - подчеркнула она.

Рена Наджафзаде-Сададдинова отметила, что двери Женского сообщества "İZ Community" открыты для женщин-предпринимательниц. Она добавила, что планов у сообщества очень много, в их числе также выйти на международный уровень.

Отметим, что гостями ярмарки стали представительницы сообщества, медийные личности, известные телеведущие, блогеры, журналисты. В программе двухдневной ярмарки-выставки - демонстрация изделий 100 азербайджанских брендов. Гости и участники мероприятия также могут насладиться выступлением диджея, национальной и зарубежной музыкой, танцевальными номерами, стать участниками кулинарных и творческих мастер-классов, принять участие в дегустации.

Среди участников ярмарки талантливые дизайнеры, художники, модельеры, ювелиры, кулинары, которые представили вниманию гостей мероприятия свои искусные творения.

На ярмарке представлены изделия на любой вкус, цвет и возраст. Здесь можно приобрести эксклюзивные подарки, которые долгие годы будут радовать и дарить приятные эмоции их обладателям.

Все участницы ярмарки отмечают, что данное мероприятие раскрывает новые возможности для их предпринимательства.

Так, деятельность одной из участниц ярмарки - Лейлы Абдуллаевой связана с правильным питанием, она делает на заказ различные кулинарные изделия.

"По профессии я юрист, но уже на протяжении около двух лет веду свое собственное дело, связанное с кулинарией. Готовлю на заказ различные изделия, например, хлеб - безглютеновый, итальянский с вялеными помидорами, орехами, сухофруктами и т.д. Вся эта продукция диетическая и бездрожжевая. Уже в четвертый раз участвую в ярмарке, и скажу, что мероприятия неизменно проходят интересно, создают возможность познакомить общественность с продукцией женщин-предпринимательниц, рассказать о ней - это хорошая реклама. Мне лично очень нравится быть частью этого проекта. Ярмарка помогла мне познакомиться с многими талантливыми и яркими людьми, и многие узнали о моей продукции. Благодарна Женскому сообществу "İZ Community" за поддержку женщин-предпринимателей", - сказала Лейла Абдуллаева.

Другая участница проекта Гюнель Ибрагимова создает продукцию для детей - это бортики-подушки (игрушки) для детской кроватки.

"Наша продукция гипоаллергенная, из 100% хлопка, и предназначена для детей. Занимаюсь этим делом уже около семи лет. Это мое первое участие в ярмарке, узнала о ее проведении через социальные сети. Организация мероприятия проходит на высоком уровне. Радует, что женщинам-предпринимательницам оказывают такую поддержку и содействие в пропаганде их деятельности", - отметила Гюнель Ибрагимова.

Художница Гюльнара Гаджиева представила на ярмарке изделия из дерева, сувениры на национальную тематику.

"Занимаюсь искусством уже на протяжении 20 лет. Около 4-5 лет увлекаюсь художественной резьбой по дереву. Скажу, что творческие люди зачастую работают в разных направлениях, и мне тоже интересны различные виды декоративно-прикладного искусства. Продукцию, которую я представила на ярмарке, создает мой коллега Асиф Гасымов, а я ее раскрашиваю. Атмосфера на ярмарке замечательная, мы приятно проводим время и можем реализовать свою продукцию. Ярмарка организована в "Восточном Базаре", здесь много туристов и наша продукция, особенно сувениры, вызывает у них большой интерес", - добавила Гюльнара Гаджиева.

Амина Ахмедова создает амулеты-"ловцы снов", ее стенд привлек большое внимание посетителей ярмарки, а сама автор работ с удовольствием рассказала, для кого и чего предназначена ее продукция.

"Все началось год назад, меня мучали кошмары и супруг нашел в интернете информацию о "ловце снов". Сплел мне небольшой амулет из листьев ивы, а потом я его украсила бусами. Тот "ловец снов" мне помог избавиться от кошмаров. Увидев у меня амулет, сделать такой же попросила моя сестра, а затем другие родственники и знакомые. Так, постепенно я стала создавать "ловцы снов", сейчас постоянно работаю над собой, прохожу мастер-классы, учусь новым техникам, заказываю материалы. Например, перья использую натуральные - павлина, фазана, диких птиц, а также натуральные камни. Интерес к "ловцам снов" большой, их приобретают и для себя, и в подарок. Ярмарка, гости пришедшие на ее, которые публикуют в своих социальных сетях фотографии и информацию о нашей продукции - все это способствует развитию и продвижению нашего дела", - сказала Амина Ахмедова.

Отметим, что место проведения ярмарки - "Восточный Базар", 3 этаж.

Сроки работы: 27-28 августа. Время: 12:00-18:00.

Вход свободный.