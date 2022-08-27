Резкое падение случаев заражения коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлены 428 случаев заражения коронавирусом, 475 человек вылечились, девять - скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 811 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 143 человек вылечились, 9 805 - скончались, число активных больных составляет 3 611.

За последние сутки в стране проведены 3 215 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 142 025.