https://news.day.az/society/1490529.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 416 человек, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 298, вторую - 215, три и более - 774, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 129 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 855 924. Первую дозу вакцины получили 5 373 064, вторую - 4 862 295, три и более - 3 361 762, бустерную дозу после положительного результата теста - 258 803 человека.
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