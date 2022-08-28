Пожар в пятиэтажном здании в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о возникновении пожара в пятиэтажном здании, расположенном на улице Х.Аббасова в Наримановском районе столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства, на место происшествия в незамедлительном порядке были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны.

Во время оценки оперативной ситуации было установлено, что возгорание произошло на балконе трехкомнатной квартиры на пятом этаже, принадлежащей гражданке Хатире Рустамовой.

Благодаря оперативной работе сотрудников госслужбы огонь был потушен за короткое время.

В результате пожара сгорело ламбириновое покрытие и предметы на площади в три квадратных метра, из-за высокой температуры частично расплавились дверь балкона, а также установленное здесь комби. Остальная часть квартиры была защищена от огня.