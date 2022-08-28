Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 33-36° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем 35-39° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 23-28° тепла.