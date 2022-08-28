https://news.day.az/society/1490653.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 557 случаев заражения коронавирусом, 576 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 812 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 719 человек вылечились, 9 805 человек скончались, число активных больных - 3 592.
За прошедшие сутки проведено 3 320 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 145 345 тестов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре