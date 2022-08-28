В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 557 случаев заражения коронавирусом, 576 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 812 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 798 719 человек вылечились, 9 805 человек скончались, число активных больных - 3 592.

За прошедшие сутки проведено 3 320 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 145 345 тестов.