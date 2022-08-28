https://news.day.az/society/1490676.html Самолет-амфибия МЧС совершил аварийную посадку в Лянкяране
Самолет-амфибия МЧС совершил аварийную посадку в Лянкяране
Сегодня произошла техническая неполадка в самолете-амфибии "БЕ-200ЧС, принадлежащем МЧС, участвующем в тушении пожара в горной местности со сложным рельефом, в районе села Мамедоба Масаллинского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, экипаж самолета принял решение совершить вынужденную посадку в Лянкяранском международном аэропорту. Благодаря профессионализму членов экипажа в 16:38 самолет совершил аварийную посадку в Лянкяранском международном аэропорту.
В результате инцидента никто не пострадал.
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