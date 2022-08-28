https://news.day.az/society/1490683.html Продлен срок выбора специальностей в вузы
Продлен срок выбора специальностей в вузы
Продлен срок выбора специальностей в высшие учебные заведения.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Отмечено, что выбор специальностей завершится 29 августа в 9:00.
По состоянию на 19:30 сегодняшнего дня, специальность выбрали 65 994 абитуриента. Специальность выбрали в I группе 22 212 человек, во II группе 14 457, в III группе 17 520, в IV группе 5 152, в V группе 10 427 человек.
Выбор специальностей должен был завершиться 28 августа в 23:59.
После объявления результатов выбора специальностей в вузы начнется выбор специальностей в колледжи на базе 11-летнего образования.
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