Минэкологии о причинах пожара, возникшего в Масаллы

Представитель Министерства экологии и природных ресурсов рассказал о пожаре в Масаллы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, командированный в регион начальник Службы развития лесов министерства Халигверди Гусейнов сказал, что местность имеет сложный рельеф.

"Конкретную причину пожара мы сказать не можем. Но мы считаем, что, как и во всех пожарах, здесь вероятен человеческий фактор. Мы наблюдали вход населения на территорию с целью выпаса скота, либо отдыха. В эти районы люди едут преимущественно для отдыха. Естественно, будет проведено расследование, и давать какие-то предварительные данные о причинах пожара было бы неправильно", - сказал начальник службы.