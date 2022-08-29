В Газахе восстановлена историческая мечеть
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Завершены ремонтно-восстановительные работы в Джума-мечети, построенной в 1901 году в Газахе и являющейся охраняемым государством историко-архитектурным памятником.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.