https://news.day.az/society/1490736.html Завершился выбор специальностей в вузы
Завершился выбор специальностей в вузы
Выбор специальностей в высшие учебные заведения завершился сегодня в 09:00.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Согласно информации, всего было подано 66744 заявления.
По I группе зарегистрировано 22331, по I I -14642, по III - 17692, по IV - 5237, по V - 10527 человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре