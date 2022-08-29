Завершился выбор специальностей в вузы
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Выбор специальностей в высшие учебные заведения завершился сегодня в 09:00.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно информации, всего было подано 66744 заявления.

По I группе зарегистрировано 22331, по I I -14642, по III - 17692, по IV - 5237, по V - 10527 человек.