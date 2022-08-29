https://news.day.az/society/1490838.html Какие страны выбирает азербайджанская молодежь для обучения?
Какие страны выбирает азербайджанская молодежь для обучения?
Германия входит в пятерку самых популярных стран для обучения среди азербайджанской молодежи, наряду с Турцией, Россией, Украиной и Грузией.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на данные Erudera, первой в мире платформы для поиска университетов, поддерживаемой искусственным интеллектом.
В сообщении говорится, что к 2019/20 учебному году высшее образование в Германии получали 1049 студентов из Азербайджана.
В целом к последнему зимнему семестру 2020/2021 года высшее образование в Германии получали 416 437 иностранных студентов.
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