https://news.day.az/society/1490850.html В Баку украли стройматериалы на 20 000 манатов
В Баку украли стройматериалы на 20 000 манатов
В Баку из офиса украли стройматериалы на сумму 20 000 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 17-го отделения полиции Наримановского РУП, ранее судимые житель Баку Э.Аннагиев, житель Сальянского района Б.Гаджиев и житель Агдамского района В.Алескеров задержаны по подозрению в краже строительных материалов на сумму 20 000 манатов из офиса, расположенного на территории Наримановского района.
Расследование продолжается.
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