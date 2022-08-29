Тушение пожара в горной местности в Масаллы продолжается

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать срочные и неотложные меры по тушению пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Мамедоба Масаллинского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сложный рельеф, высокая температура воздуха и ветер усложняют тушение пожара, но борьба с огнем ведется непрерывно.

В тушении пожара участвуют соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Войск Гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Южного регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти, группа жителей села.