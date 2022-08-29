В Агджабеди восстанавливают электросети двух сел

В рамках реализуемого ОАО инвестиционного проекта реконструируются электросети сел Джафарбейли и Агабейли Агджабединского района.

Как передает Day.Az, об сообщает пресс-служба "Азеришыг"

В рамках реконструкции в селе Джафарбейли, где проживают более 1000 жителей, будут сданы в эксплуатацию 3 комплекта трансформаторных станций. Всего будет обновлено до 25 км линий электропередачи.

В селе Агабейли с населением около 700 человек будут установлены 3 комплектных трансформаторных пункта. До 20 км линий электропередачи будут заменены изолированными проводами.

В обоих селах электросчетчики будут заменены на новые.