https://news.day.az/society/1490908.html В Агджабеди восстанавливают электросети двух сел - ВИДЕО
В Агджабеди восстанавливают электросети двух сел - ВИДЕО
В рамках реализуемого ОАО инвестиционного проекта реконструируются электросети сел Джафарбейли и Агабейли Агджабединского района.
Как передает Day.Az, об сообщает пресс-служба "Азеришыг"
В рамках реконструкции в селе Джафарбейли, где проживают более 1000 жителей, будут сданы в эксплуатацию 3 комплекта трансформаторных станций. Всего будет обновлено до 25 км линий электропередачи.
В селе Агабейли с населением около 700 человек будут установлены 3 комплектных трансформаторных пункта. До 20 км линий электропередачи будут заменены изолированными проводами.
В обоих селах электросчетчики будут заменены на новые.
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